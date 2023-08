Stiri pe aceeasi tema

- Japonia ia in considerare inceperea deversarii in ocean a apei tratate de la Fukushima intre sfarsitul lunii august si inceputul lunii septembrie, dupa un summit trilateral cu Statele Unite si Coreea de Sud, au declarat luni surse guvernamentale, citate de agentia EFE.

- Echipa Romaniei a realizat o performanța remarcabila la Olimpiada Internaționala de Fizica, care a avut loc la Tokyo, Japonia, intre 10 și 17 iulie. Elevii romani au obținut locul I in Europa și locul III la nivel mondial, fiind depașiți doar de China și Coreea, care au ocupat primul loc, și de Statele…

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. In cadrul unui comunicat remis, joi dimineata,…

- Summitul NATO a inceput marți, la Vilnius, capitala Lituaniei. Liderii din Japonia, Coreea de Sud, Australia si Noua Zeelanda au participat la eveniment pentru a doilea an consecutiv. Ca urmare a opozitiei Frantei, dezbaterea privind deschiderea biroului NATO in Japonia a fost amanata. Insa, analistii…

- Spania se asteapta sa primeasca mai multi turisti in vara acestui an decat inainte de pandemie, dupa ce sosirile vizitatorilor straini in aprilie au fost cu 1,2% mai ridicate decat in perioada similara din 2019, a afirmat ministrul Turismului, Hector Gomez, transmite Reuters. „Datele reflecta o redresare…

- Liderii G7 au chemat China sambata la Hiroshima „sa faca presiuni asupra Rusiei pentru a-si inceta agresiunea” impotriva Ucrainei, declarand totodata ca doresc relatii „constructive si stabile” cu Beijingul, informeaza France Presse, transmite AGERPRES . „Suntem pregatiti sa construim relatii constructive…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anuntat printr un mesaj pe pagina sa de Facebook ca Romania va primi finantare record pentru dezvoltarea proiectului SMR in Romania: Peste 4 miliarde de dolari "Presedintele Statelor Unite ale Americii Joe Biden a anuntat astazi, la Summitul G7, sprijin financiar,…

- Țarile din Grupul celor șapte (G7) s-au pus de acord sa insapreasca sancțiunile impotriva Moscovei și au promis sprijin financiar pentru Ucraina, in timp ce președintele țarii, Volodimir Zelenski, se pregatește sa li se alature in orașul japonez Hiroshima, relateaza vineri CNN și Reuters.Noile sancțiuni…