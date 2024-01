Stiri pe aceeasi tema

- Chiriasii au interzis in blocuri cu bulina! Asa suna noua lege care a intrat in vigoare astazi. Proprietarii nu vor mai putea da spre inchiriere apartamente in blocuri cu risc seismic unu. Chiriasii au la dispozitie o luna sa plece de acolo. Legea nu e, insa, la fel pentru toata lumea. Dupa ce la sfarstiul…

- Anual se depun zeci de mii de cereri pentru un loc de parcare la Cluj și cum nu exista loc pentru toata lumea, unii clujenii au inceput sa-și „parasca” vecinii care le ofera locul de parcare chiriașilor. Este și cazul locatarilor unui bloc din Gheorgheni care au sesizat Primaria Cluj ca vecinii…

- Mii de romani sunt vizați! Dupa ce, in 2022, numarul bancilor din Romania a scazut de la 34 la 32, anul acesta alte trei banci vor disparea, fie prin fuziune, fie vor fi preluate de alte instituții. Toți clienții trebuie sa știe ce se va intampla cu conturile acestora. Mai exact,…

- Incendiul de la Ferma Dacilor a readus in discuție regulile de protecție la incendii. Exista atat cladiri care au nevoie de autorizație de securitate la incendiu, dar in egala masura sunt și imobile care pot funcționa fara aceasta. Paradoxal este ca cele mai vechi și, implicit, cele mai periculoase…

- In cautarea celor mai bune modalitați prin care pot sa-și multiplice economiile, tot mai mulți romani se gandesc la investiții prin achiziționarea de proprietați imobiliare, cu scopul de a le inchiria ulterior pentru a obține un venit stabil și previzibil. Aceasta opțiune este perceputa drept foarte…

- Intrucat siguranța in trafic joaca un rol esențial in protejarea vieților, au fost impuse reguli dure pentru toți șoferii și viitorii conducatori auto.Alianța pentru Securitate Rutiera, organizația care reunește forțe din randul autoritaților, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale, a lansat…

- Cladirile noi ce vor fi construite in Romania trebuie sa aiba incluse in instalațiile electrice sisteme de protecție pentru defectele de arc electric, una dintre principalele cauze ale incendiilor.

- Sunt vești uriașe pentru viitorii șoferi din Romania! Acest regulament va avea parte de noi modificari importante ce vor avea menirea sa ii ajute pe toți cei care au de gand sa obțina permisul de conducator auto. Pana acum acest aspect dadea mari batai de cap tuturor celor care iși doreau sa susțina…