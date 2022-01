Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii au obligatia recalcularii in termen de 15 zile.Executivul a introdus miercuri obligativitatea recalcularii facturilor la energie emise eronat, cele unde nu au fost aplicate mecanismele de plafonare si compensare, furnizorii avand obligatia recalcularii in termen de 15 zile, a anuntat ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca Executivul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizorii de energie, prin neaplicarea mecasnimelor de plafonare si compensare.

- Ministrul a mai anuntat ca, pentru a preintampina eventuale abuzuri fata de clienti, s-a prevazut ca pe perioada aceasta sunt interzise debransarile. ”Exacte ceea ce am promis am facut. Incepand de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordonantei Ministerului Muncii (…) xse modifica si alte acte…

- Epopeea facturilor greșite la energie: Cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus. Anunțul ministrului de resort Epopeea facturilor greșite la energie: Cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus. Anunțul ministrului de resort Ordonanta care prevede refacerea facturilor care…

- Legea plafoanelor și compensarii la energie electrica va fi modificata saptamana viitoare in ședința de guvern, astfel incat furnizorii care au calculat eronat facturile sa le refaca fara penalitați, a declarat ministrul energiei, Virgil Popescu, la Prima TV. Oficialul a precizat ca pe perioada aplicarii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, dupa sedinta de Guvern ca toate masurile privind schemele de ajutor a consumatorilor afectati de scumpirea energiei vor fi adoptate intr-o sedinta de Guvern de saptamana viitoare. „Avem o serie de masuri in lucru pe care vrem sa le adoptam saptamana…

- Facturi uriașe la energie electrica și gaze naturale: Virgil Popescu, declarații despre noile masuri de protecție a populației Virgil Popescu, ministrul Energiei, a facut mai multe precizari privind facturile uriașe la gaze și curent. Furnizorii de energie au au dat un pas inapoi dupa ce a fost sesizat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, marti, ca 80% din consumatori casnici au beneficiat de compensare si plafonare la facturile de energie electrica si in jur de 60% la factura la gaze naturale, si a aratat ca asteapta raportul ANPC privind furnizorii care nu au emis facturile cu compensare…