Noi măsuri economice care ar putea intra în vigoare în iunie, pe masa ședinței de Guvern. Ce conține proiectul de OUG Un nou set de masuri economice sunt pe masa ședinței de guvern de joi spre a fi adoptate prin Ordonanța de Urgența. Una dintre ele vizeaza angajații care au fost afectați de șomajul tehnic. Celor care le sunt menținute raporturile de munca ulterior reluarii activitații de catre angajatori, beneficiaza, pentru o perioada de trei luni, prin intermediul angajatorului, de plata unei parți din salariu, reprezentând 45% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 45% din câstigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

