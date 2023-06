Mircea Geoană, plimbare cu bicicleta pe Via Transilvanica FOTO

Mircea Geoană, a străbătut cu bicicleta duminică pentru prima dată traseul de pe Via Transilvanica între Ciugud şi Alba Iulia, alături de fraţii Uşeriu şi de alţi voluntari. Am profitat de prezenţa în inima Transilvaniei pentru a face primul meu traseu de Via Transilvanica.… [citeste mai departe]