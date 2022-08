Nicio zi aproape fara interuperi in reteaua de apa a orasului. Atat Colterm, cat si Aquatim au anuntat noi lucrari sau avarii care afecteaza un numar insemnat de consumatori. Astfel, Colterm S.A.-in insolventa anunta ca „avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat prin care suntem inștiințați de faptul ca in ziua de vineri, […] Articolul Noi intreruperi in furnizarea apei calde in Timisoara. In ce zone nu e apa deloc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .