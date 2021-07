Stiri pe aceeasi tema

- Monica Mardare, un medic roman de 46 de ani, a murit subit in cabinetul sau din localitatea Chaillac, din Franța. Femeia a fost gasita fara viața joi, chiar de pacienții programați la acea ora.

- Doctorița Monica Mardare, in varsta de 46 de ani, a fost gasita moarta in cabinetul ei din Chaillac, departamentul Indre, Franța.Descoperirea macabra a fost facuta de asistenta romancei care a gasit-o fara suflare in cabinet. Ea urma sa primeasca pacienții, insa avea ușa inchisa și oamenii s-au alarmat.…

- Monica Mardare, un medic roman stabilit in Franța, a murit, joi, in biroul sau din localitatea Chaillac. Lacrimi pentru doctorița romanca, gasita moarta in propriul cabinet, in Franța. „Suntem consternați” Lacrimi pentru doctorița romanca, gasita moarta in propriul cabinet, in Franța. „Suntem consternați”…

- Monica Mardare, un medic roman stabilit in Franta, a murit, joi, in biroul sau din localitatea Chaillac. Pacientii si apropiatii femeii sunt socati. Cauza decesului nu a fost inca facuta publica.

- Scene ingrozitoare pentru pacienții din Franța care au avut programare la prima ora a dimineții. Aceștia au gasit-o pe doctorița romanca, Monica Mardare, fara viața chiar in propriul birou. Locuitorii micuțului oraș, Chaillac, sunt tulburați de tragedie.

- O studenta americana, in varsta de 34 de ani, data disparuta, a fost gasita moarta in Rusia. Ultimele informații despre fata au fost transmise pe 15 iunie. Autoritațile ruse au transmis ca au identificat persoana data disparuta in regiunea Nijni Novgorod, sambata, 19 iunie. Cum a disparut studenta Potrivit…

- O doctorița a fost gasita fara viața intr-o camera din spitalul privat Heka din Constanța. "Politistii Sectiei 3 au fost sesizati cu privire la faptul ca, intr-o unitate spitaliceasca privata ...

- O doctorița in varsta de doar 37 de ani a fost gasita decedata in camera de garda a unui spital privat constanțean, conform Antena 3. Colegii au incercat sa o resusciteze, insa eforturile lor au fost in zadar și a fost declarat decesul. Cauza morții, la prima vedere, se pare ca a fost un stop […] The…