Stiri pe aceeasi tema

- Aradul, Caraș-Severin și Hunedoara sunt sub cod galben de vreme rea, astazi de la ora 10 pana la ora 23. Potrivit ANM, in Maramureș, Transilvania, Crișana și local in Banat, Moldova și Muntenia, precum și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse…

- Autoritatile vor infiinta un centru de testare COVID-19 exclusiv pentru miile de angajati din cea mai mare zona industriala a judetului... The post Centru de testare COVID-19 pentru mii de angajati, in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Astazi, 17 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 912;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 550;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- In judetul Buzau sunt 11 focare active de coronavirus, potrivit ultimelor centralizari raportate de Directia de Sanatate Publica si Institutia Prefectului.Conform unei raportari transmise, marti, in Buzau, focare active de coronavirus sunt la Centrul rezidential pentru recuperarea si reabilitarea…

- Peste 800 de prahoveni au fost confirmați cu coronavirus, de la inceputul pandemiei, iar 40 dintre aceștia au murit. 48 de noi imbolnaviri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. "De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 813 persoane au fost confirmate…

- In Timiș au fost prelucrate, de la inceputul pandemiei pana in prezent, aproape 40 de mii de teste Sars-CoV2, dintre care aproximativ 5 mii doar in ultima saptamana. Potrivit DSP Timiș, „de la inceputul pandemiei Covid-19 și pana in prezent, in laboratoarele din județul nostru, autorizate pentru testare…

- Astazi, 7 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 651 (unul dintre pacienții testați și confirmați in alt județ, care s-a regasit in buletinul informativ de luni, 6 iulie, a fost atribuit…

- Direcția de Sanatate Publica Olt a anunțat ca, astazi, situația epidemiologica la nivelul județului se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 171;Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 118;Numar persoane internate confirmate Covid-19:…