Noi facilități Whatsapp. Ștergerea mai rapidă a mesajelor trimise din greșeală Whatsapp a implementat modificarea funcției de ștergere a mesajelor trimise din greșeala, perioada de grație fiind prelungita la mai mult de 2 zile dupa trimitere, in loc de o ora și cateva minute, cat era pana acum. Pana acum, un mesaj trimis putea fi sters in cel mult o ora, 8 minute si 16 secunde. […] The post Noi facilitați Whatsapp. Ștergerea mai rapida a mesajelor trimise din greșeala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- WhatsApp a implementat o modificare in ceea ce priveste functia de stergere a mesajelor trimise din greseala, crescand semnificativ timpul avut la dispozitie de utilizatori dupa apasarea butonului de trimitere. Pana acum, un mesaj trimis putea fi sters in cel mult o ora, 8 minute si 16 secunde. Dupa…

- Guvernul recomanda din nou masca de protecție sanitara in spații interioare, mai ales in mijloacele de transport in comun, in contextul creșterii numarului de infectari cu COVID. Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat ca „deocamdata nu avem in acest moment activat vreun cadru legal care sa…

- Ofițerii de contrainformații din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei au distrus un tanc rusesc T-72 și au ucis 15 invadatori ruși intr-un atac cu drona in timp ce „ocupanții” se uitau la un film, relateaza Ukrainska Pravda, citata de Hotnews. Serviciul de securitate al Ucrainei spune ca a interceptat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, act normativ ce are ca obiect modificarea acestei legi in sensul introducerii unei prevederi referitoare la comunicarea hotararilor judecatoresti, din oficiu, prin posta electronica,…

- Meta’s WhatsApp has until July to show that a privacy policy update introduced in January complies with EU consumer law, the European Commission said on Wednesday, in a case prompted by complaints from consumer bodies across Europe, according to Reuters. The European Consumer Organization (BEUC) and…

- Asistentele medicale de la secția de Chirurgie a Spitalului Judetean Calarasi au primit un mesaj pe un grup de WhatsApp de la șefa lor, sa nu mai vina cu uniforme „mulate, provocatoare, fuste scurte, sau cu unghiile facute”. Contactata de ziariștii de la Calarași Press, șefa asistentelor a declarat…

- Doua miliarde de utilizatori din lume pot ramane fara mesageria WhatsApp marti, in cazul in care nu-si actualizeaza sistemul de operare al telefoanelor mobile – Android sau iOs. Aproximativ 50 de modele de telefoane de generatii mai vechi sunt vizate, si anume iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820,…

- Intrarea Finlandei si Suediei in NATO ar fi o „greșeala”, asa cum a fost si aderarea Greciei la Alianta Nord-Atlantica, a declarat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Seful statului turc a explicat in fata presei ca „nu vrea sa se repete aceeasi greșeala ca cea comisa prin aderarea Greciei”,…