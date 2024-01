Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Brasov au emis, sambata seara, mandat de arestare preventiva pe numele unui tanar de 25 de ani, suspectat ca si-a ucis tatal, a carat cadavrul din Brasov in judetul Arges, unde l-a abandonat. Mana victimei a fost gasita anul trecut, in decembrie, pe un teren viran din Dragoslavele, cu…

- Noi detalii șocante au aparut in cazul barbatului al carui antebraț a fost gasit pe un drum din Argeș. Zoltan Sorin Ștefan, condamnat pentru crima in trecut, ar fi fost ucis chiar de unul dintre fiii lui, luptator de MMA.

- Procurorii care au deschis dosar penal, initial pentru ucidere din culpa, dupa ce o mana a fost descoperita, luna trecuta, pe un teren din zona comunei Dragoslavele din judetul Arges, anunta ca au un suspect in acest caz. Conform anchetatorilor, suspectul este fiul victimei, care a si fost retinut,…

- Procurorii din Brașov l-au reținut pentru 24 de ore pe fiul barbatului de 53 de ani a carui mana a fost gasita in decembrie 2023 intr-o zona nelocuita din Dragoslavele, judetul Arges, potrivit mediafax.„La data de 26 ianuarie a.c., in continuarea cercetarilor privind cazul de omor, referitor la descoperirea,…

- In urma cu mai bine de o luna, un antebraț uman, cu urme de mușcaturi de animale, era gasit de un localnic pe un drum din Dragoslavele, Argeș. Anchetatorii au cautat zile bune și cadavrul, ca mai apoi sa afle ca era vorba despre un barbat in varsta de 53 de ani, care a mai avut probleme cu legea. Intre…

- Apar noi informații in cazul criminalului al carui antebraț a fost gasit in Dragoslavele. Astazi, autoritatile din judetul Arges fac cautari pentru gasirea trupului barbatului in varsta de 53 din Bucuresti. Cadavrul este cautat si in barajul Dragoslavele.

- Familia lui Shani Louk, tanara cu dubla cetațenie israeliano-germana care fusese recunoscuta de mama ei in una din filmarile realizate de teroriștii Hamas, a confirmat ca a fost informata ca fata nu mai este in viața.