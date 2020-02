Noi detalii în cazul Danielei Crudu, după ce a fost bătută de iubitul croat. S-a cerut în instanţă un nou ordin de protecţie Ordinul de protectie pe care il avea a fost valabil timp de cinci zile, astazi fiind ultima zi. Procurorul a cerut in instanta un nou ordin, insa a fost anulat, deoarece fosta asistenta TV nu a dorit sa faca plangere impotriva croatului. Daniela Crudu are la dispozitie 90 de zile, daca se razgandeste si vrea sa depuna plangere. "Nu a mai vorbit cu el, nu. Nu vrea sa-i faca plangere, ca il iubește, iți dai seama. Și ea este miloasa, nu vrea sa faca rau nimanui. Nu vrea sa-i faca niciun rau, vrea sa plece, sa se desparta de el și gata, sa plece, sa scape. Tata e tare, nu se sperie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

