- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner urmeaza sa fie adus in tara saptamana viitoare, afirma surse apropiate anchetei, noteaza news.ro.Conform sursei citate, este vorba despre Ghita Laurentiu, nascut la 17.02.1988, domiciliat in Zaval, judetul Dolj. El a fost…

- Mama celui de-al treilea suspect in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner rupe tacerea. Femeia spune ca il vede in stare pe fiul sau chiar și de crima, dezvaluind ca acesta a mai facut pușcarie și in trecut.Daca doi dintre suspecții in cazul uciderii omului de afaceri sibian au fost prinși…

- Doi dintre suspecți in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinși, anunța Poliția Romana. Ei au fost localizați in Marea Britanie, mai precis in Scoția și Irlanda de Nord. In urma cooperarii internaționale, in baza informațiilor oferite de Poliția Romana, pe numele lor au…

- Cei 3 barbați suspectați ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner in timpul unui jaf care a avut loc in vila acestuia din Sibiu, in noaptea de 5 spre 6 noiembrie, au fost dați in urmarire. Barbații au intrat peste Adrian Kreiner, care se afla la momentul acela in locuința sa alaturi…

- Instanța a decis sa judece cererea procurorilor de arestare in lipsa a suspectilor in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner in 22 noiembrie. Poliția și Parchet ar fi trebuit sa dovedeasca mai intai ca aceștia nu au fost gasiți la domiciliu. ”Judecatorul de drepturi si libertati a decis…

- Laurentiu Lacatusu a fost primul suspect retinut si eliberat dupa 12 ore in cazul uciderii omului de afaceri sibian, Adrian Kreiner. Gafa majora a anchetatorilor in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, din Sibiu, aceștia fiind nevoiți sa-l elibereze pe suspectul Laurențiu Lacatușu, la…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au formulat, vineri seara, propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. ”S-a formulat propunere de arestare preventiva in lipsa cu privire la cei trei barbati acuzati de omor calificat…

- Suspectul reținut in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu a fost pus in libertate de procurori pentru ca nu poate fi arestat preventiv.Dupa audierile maraton de azi noapte, anchetatorii au ajuns la concluzia ca nu exista probe pentru a propune arestarea lui Laurențiu Lacatușu, un fost boxer care…