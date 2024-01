Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Brașov l-au reținut pentru 24 de ore pe fiul barbatului de 53 de ani a carui mana a fost gasita in decembrie 2023 intr-o zona nelocuita din Dragoslavele, judetul Arges, potrivit mediafax.„La data de 26 ianuarie a.c., in continuarea cercetarilor privind cazul de omor, referitor la descoperirea,…

- In urma cu mai bine de o luna, un antebraț uman, cu urme de mușcaturi de animale, era gasit de un localnic pe un drum din Dragoslavele, Argeș. Anchetatorii au cautat zile bune și cadavrul, ca mai apoi sa afle ca era vorba despre un barbat in varsta de 53 de ani, care a mai avut probleme cu legea. Intre…

- Soțul Danei Roba a mai primit o lovitura din partea oamenilor legii. Cunoscutul make-up artist pare ca nu va scapa prea curand de situația dificila in care se afla. Iata ce au decis magistrații in cazul lui Daniel Balaciu!

- Trupul barbatului de 53 de ani, a carui mana a fost gasita in noaptea de vineri spre sambata in apropierea raului Dambovița, este cautat duminica și in barajul Dragoslavele, județul Argeș.

- Apar noi informații in cazul criminalului al carui antebraț a fost gasit in Dragoslavele. Astazi, autoritatile din judetul Arges fac cautari pentru gasirea trupului barbatului in varsta de 53 din Bucuresti. Cadavrul este cautat si in barajul Dragoslavele.

- Un barbat de 56 de ani din Craiova a produs un accident rutier pe 28 noiembrie dupa ce s-a urcat la volan beat turta. Barbatul nici macar nu avea permis de conducere. „La data de 28 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei nr.2 Poliție Rurala Breasta au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 56…

- Cazul crimei din Sibiu ramane in continuare invaluit in mister, pana cand autoritațile nu vor reuși sa obțina toate informațiile despre cei trei suspecți, dar in special, pana cand nu va fi prins și cel de-al treilea vinovat, considerat liderul asasinilor, in cazul uciderii milionarului Adrian Keiner.…

- Cazul fetei disparute din Sighet continua cu dezvaluiri ingrozitoare. Vecinii barbatului la care a locuit, timp de șase zile, au facut dezvaluiri cutremuratoare. Aceștia il cunosc foarte bine pe Laurențiu Rus și au vazut cand a adus sute de fete in casa lui. Mai mult, ar fi consumat droguri și ar fi…