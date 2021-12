Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, autorul crimelor de la Caracal, are complici care sunt in libertate. Avertismentul a fost lansat de avocata familiei Luizei Melencu, adolescenta care ar fi fost violata si ucisa chiar in casa agresorului. Patru noi martori au fost audiati in acest dosar la doi ani si jumatate de la apelul…

- Un nou termen in dosarul crimelor de la Caracal a avut loc vineri, 17 decembrie, la Tribunalul Olt. Judecatorii au audiat patru martori, printre care si fratele lui Stefan Risipiteanu, vecinul lui Dinca acuzat de viol in acelasi dosar. Alti doi martori anonimi, cu identitate protejata, au fost audiati…

- Gheorghe Dinca iși așteapta sentința definitiva in dosarul „Caracal”, in care este acuzat de crima. Dar, acesta se teme pentru viața sa, sau cel puțin așa reiese din memoriile trimise magistraților de la Tribunalul din Slatina, acolo unde se desfașoara procesul sau. Gheorghe Dinca traiește cu frica-n…

- La doi ani dupa cazul Caracal, Guvernul a trimis Parlamentului, in procedura de urgenta, un proiect de lege privind cautarea persoanelor disparute. Pe 9 decembrie, initiativa legislativa ar putea trece de Senat fara dezbateri, prin adoptare tacita, desi in ea exista prevederi ce nesocotesc Constitutia,…

- Este scandal de proporții in cazul de la Caracal! De data aceasta nu este vorba despre familiile indoliate ale fetelor și Gheorghe Dinca, ci chiar despre un ”razboi” intre mama Alexandrei Maceșanu și mama Luizei Melencu. De asemenea, avocata familiei Melencu a facut acuzații destul de dure la adresa…

- O vulnerabilitate a cip-urilor produse de o companie din Taiwan lasa o treime dintre telefoanele și dispozitivele IoT din lume expuse hackerilor, care pot intercepta apelurile și exploata fluxul audio prin intermediul microfonului incorporat, relateaza Fo

- Castravetii murati au putine calorii, au o incarcatura glicemica mica si contin caroten, acid folic si calciu. Persoanele care sufera de hipertensiune arteriala trebuie sa-i consume in cantitati mici si sa-i spele de sare inainte de masa."In procesul natural de fermentatie nu doar ca se produc vitamine,…

- Un nou termen in dosarul Caracal vine cu noi dezvaluiri. Tribunalul Olt va emite mandate pentru audierea unor martori, printre care și Remus Radoi, un om de afaceri care ar fi contactat polițiștii pentru a afla mai multe informații despre dispariția Alexandrei Maceșanu.