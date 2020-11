Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Afacerilor Interne clarificari publice imediate, privind modul in care polițiștii au acționat in cazul femeii incendiate, gasita intr-o valiza, in apropiere de Ghimpați.„Solicitarea FACIAS…

- Familia tinerei care a fost ucisa și incinerata pe marginea drumului in Ghimpati, judetul Giurgiu, vin cu detalii cutremuratoare despre modul in care ar fi fost tratata de poliție. Rudele au povestit, la Romania TV, ca au mers in urma cu trei luni la Politia din Pantelimon pentru a o da disparuta…

- Este vorba despre Mihaela Sabina Mircea. Femeia era divortata, avea un copil de opt ani pe care il crestea singura si era angajata. Locuia intr-un cartier rezidential din orasul Buftea din Ilfov. Cu toate ca a lipsit de acasa timp de sapte zile, femeia nu a fost data disparuta de nimeni. In…

- Dupa ce anchetatorii au anunțat ca au descoperit identitatea femeii incendiate in urma cu o saptamana pe un camp din Ghimpați, iata ca acum ies la iveala noi detalii importante in acest caz! Potrivit Digi24, victima a fost ucisa la doar cațiva kilometri departare de locuința in care statea!

- Astazi se face fix o saptamana de la crima din Ghimpați, județul Giurgiu, care a ingrozit o intreaga țara. Atunci mai mulți martori au vazut un incendiu pe un camp, iar ajunși la fața locului au descoperit un trup arzand intr-o valiza! Ce se știe pana acum in aceast caz!

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost gasit intr-o valiza, pe marginea unui rau, intre orașul Radomir și satul Nikolaevo, in vestul Bulgariei. Anchetatorii nu au reușit sa identifice victima și au ținut ascunsa crima pana cand au ramas fara piste. Aceștia au apelat in cele din urma la ajutorul…

- Intre timp, apar informatii cruciale despre fata ucisa. Potrivit surselor Romania TV, tanara ar putea fi din Bulgaria. Un martor ocular a povestit, in exlusivitate pentru Romania TV, cum a vazut fumul din masina si s-a oprit imediat sa vada despre ce e vorba. Andrei Tudose sustine ca atunci…