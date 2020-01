Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 grade s-a produs sambata in Puerto Rico, care de vineri dupa amiaza a inregistrat mai multe replici de intensitate diferita, urmate cutremurului major de 6,6 grade care a zguduit marti insula, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Autoritatile din Puerto Rico au…

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea.Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc…

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea. Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc langa…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 s-a produs luni pe insula americana Puerto Rico, provocand intreruperi importate de electricitate si pagube materiale, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP.Pentru moment nu au fost semnalate victime, informeaza agerpres.ro.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in județul Buzau, la o adancime de 142 de kilometri, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter…

- Indonezia a emis o alerta de tsunami în urma unui cutremur de magnitudine 7, 1 care s-a produs joi în largul coastelor indoneziene în apropiere de Insulele Moluce, provocând panica în rândul populației care s-a refugiat în zonele mai înalte ale insulei,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs joi la 134 de klometri nord-vest de orașul Temate, in insulele Moluce din Indonezia, a anunțat institutul Geologic american, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțurile…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs marți seara in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la doar cateva ore dupa alte doua seisme in aceasta zona, informeaza Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: Eugen Teodorovici,…