Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția de Obiecte și Povești – „CineEuroConnect - Collaborative Film Museum and Heritage Film Festival” s-a deschis oficial la Timișoara in incinta CRAFT Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, situat pe Buleva

- Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a raspuns invitației lui Liviu Anton, director general al Casei Auto Timișoara, de a participa la inaugurarea noului spațiu de prezentare Mercedes-Benz MAR20x, eveniment organizat la implinirea a 26 de ani de performanța…

- In cursul acestei saptamani, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, a avut mai multe intalniri la București cu inalți diplomați ai ambasadelor straine in Romania. La invitația Excelenței Sale Han Chunlin, ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Florica…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe la misiunea economica multisectoriala organizata in perioada 11 – 23 mai 2024, in Australia, la Melbourne și Sydney, care vizeaza oportunitatea de creștere a schimburilor comerciale bilaterale prin contacte de afaceri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar al Proiectului „Digitalizam Vestul”, va incepe sesiunile de evaluare a competențelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, obținute pe alte cai decat cele formale, respectiv…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Camera de Comerț și Industrie a statului Qatar, sub egida Ambasadei Statului Qatar in Romania, invita firmele timișene la un forum de afaceri virtual, sub genericul „ Romania-Qatar: Investiții și oportunitați de afaceri”, care se va desfașura in 25…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar al Proiectului “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, anunța lansarea unei noi serii a cursului gratuit de COMPETENȚE DIGITALE (nivel de baza) care se va desfașura in perioada septembrie-octombrie…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de beneficiar al Proiectului “Digitalizam Vestul”, lanseaza o noua serie a cursului gratuit de competențe digitale – nivel de baza, care se va desfașura in perioada septembrie-octombrie. Cursul vizeaza dobandirea, intr-o maniera concentrata…