- In cea de-a doua etapa a Campionatului Județean U19, FC ASA Targu Mureș a reușit sa invinga in deplasare ACS Sporting Gornești cu scorul de 6-1. Totodata, 5 jucatori din primul 11 fac parte și din lotul echipei de seniori. „Golurile echipei noastre au fost marcate de urmatorii jucatori: Moldovan, Ivacson,…

- Echipa de baschet feminin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a primit in vestiar o noua jucatoare. Este vorba despre noul pivot al echipei, Domokos Kinga Reka. „Inalta de 1,90 centimetri, jucatoarea de 29 de ani a crescut in Ojdula, și-a inceput cariera de baschetbalista la Targu…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat azi ca 17 terenuri de sport au fost reabilitate, iar reparațiile au vizat și curțile școlilor. Soos a subliniat ca acest aspect a fost neglijat in ultimii ani, iar Primaria vrea ca școlile sa deschida curțile și dupa program, pentru a le da…

- Sambata, 19 august, s-a dat startul la cea de-a a XII-a ediție a concursului de inot in mare AquaChallenge 2023, desfașurat la Constanța. Sportiva mureșeana Santha Nora de la CSȘ Targu Mures, in varsta de 15 ani, a caștigat cursa de 500 de metri, la categoria 14-19 ani. „Felicitari organizatorilor,…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a publicat joi, 10 august, pe pagina sa de Facebook, un material video intitulat "Clarificam lucrurile legate de gunoi!". (Redacția) Post-ul VIDEO: "Lucrurile legate de gunoi" clarificate de primarul Soos Zoltan apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat luni, 7 august, cu prilejul participarii la podcastul "Fața in fața" realizat de Doru Borșan și difuzat pe portalul www.msnews.ro, ca la alegerile locale din anul 2024 va candida pentru un nou mandat, cel de-al doilea."M-au intrebat mulți daca…

- Au fost finalizate lucrarile de asfaltare a strazii Nucului și a capatului strazii Zorilor, din Sancraiu de Mureș, a anunțat vineri, 4 august, Petru Ionuț Budian, primarul comunei Sancraiu de Mureș. "Valoarea investiției se ridica la aproximativ 270.000 de lei, fiind realizata din bugetul local", a…

- Pompierii Detașamentului Targu Mureș intervin cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2 in municipiul Targu Mureș pentru asigurarea de masuri specifice prevenirii incendiilor, in urma producerii unui accident rutier pe strada Gheorghe Marinescu, a anunțat ISU Horea Mureș. "In accidentul…