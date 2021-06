Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din data de 3 iunie, Spania primeste romani in baza adeverintei de vaccinare. Doar cei care intra cu avionul in tara iberica pot beneficia de acesta procedura, cei care tranziteaza Franța sunt nevoiți sa prezinte un test PCR. Noutatea a fost anuntata pe pagina de Facebook de Ambasada Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand de joi, romanii care calatoresc in Cipru si nu au un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, facut cu maximum 72 de ore inainte de calatorie. Copiii de pana la 12 ani sunt exceptati de…

- Cristian Ghica, fostul șef al Poliției Centrul Vechi din Capitala, iși acuza superiorii, intr-o postare pe Facebook, ca ar mușamaliza un scandal in care unul dintre superiorii sai, imputernicitul la conducerea Poliției Sectorului 3, comisar șef Gabriel Șchiopu Gabriel, ar fi falsificat un document pentru…

- Grecia iși deschide granitele pentru turisti din 16 aprilie. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat, luni, ca romanii au nevoie, la intrarea in Grecia, doar de un document de calatorie, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. „Pentru turistii romani,…

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat, luni, ca persoanele care sunt programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca nu isi vor pierde prioritatea si vor fi imunizate cu alte seruri, in situatia in care Agentia Europeana a Medicamentului va decide suspendarea…

- Suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca in noua state a produs ingrijorare in Romania. In ultimele ore mai mulți romani și-au facut publice adeverințele de vaccinare pentru a demonstra ca au fost folosite doze din lotul ABV2856 Astra Zeneca interzis astazi in Italia dupa moartea a doua persoane. Acesta…

- Oficialii greci au anunțat ca vor sa deschida sezonul turistic incepand cu 14 mai. Autoritatile elene pun, insa, conditii. Vor permite accesul turistilor vaccinati anti-COVID, a celor care au anticorpi sau a celor care prezinta un test RT-PCR cu rezultat negativ la noul coronavirus. Agențiile de turism…