Noi condamnări cu suspendare pentru huliganii din dosarul 10 august 12 barbati au fost condamnati, vineri, de Judecatoria Sector 1, la pedepse cu inchisoarea cu suspendare pentru huliganism la protestul din 10 august 2018, informeaza Mediafax. Decizia Judecatoriei Sectorului 1 poate fi atacata cu apel. Pedepsele sunt cuprinse intre 1 an si 6 luni si 3 ani de inchisoare. 11 dintre ei au sentinte cu […]

