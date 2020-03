Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Ploiești pentru luarea unor noi masuri suplimentare de prevenire a raspandirii coronavirusului COVID-19. Astfel, s-a hotarat introducerea unui nou interval orar pentru desfașurarea…

- Masuri luate astazi, 25 martie, de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi: Art. 1. In exceptia prevazuta la articolul 1 din Hotararea nr. 9 / 24.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi, sunt incluse si urmatoarele categorii: a) Donatorii de…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența se va reuni incepand cu ora 14:00 pentru a discuta masurile. E o ingrijorare din ce in ce mai mare cu privire la bilanțul in creștere al cadrelor medicale infectate cu COVID-19. Propunerea este ca de miercuri, mijloacele de transport in comun sa fie utilizate…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au luat decizia de a spala strazile, de a dezinfecta locurile de joaca pentru copii, mobilierul stradal si mijloacele de transport in comun pentru a preveni raspandirea infectiilor cu noul coronavirus. „Ieri am convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat noi masuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus. In acest sens, Primaria a dispus primele masuri de protecție impotriva coronavirusului Covid 19, atat la nivel de instituții cat și pentru protejarea populației. Pana in…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Buzau, s-a intrunit astazi 09.03.2020, pentru alcatuirea unui Plan de masuri pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus- Convid-19 pe teritoriul Municipiului Buzau. Planul include masuri specifice de prevenire a infecțiilor cu Coronavirus…

- Masura privind dezinfectarea, la fiecare 24 de ore, a mijloacelor de transport in comun a fost stabilita de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si este obligatorie pentru toate firmele de transport persoane. Mai multe societati au anuntat deja conformarea la noile norme de igiena.

