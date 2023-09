Noi bucăți de drone pe teritoriul României. Reacția președintelui Iohannis „Reiterez condamnarea ferma a atacurilor repetate ale Rusiei impotriva populației și a infrastructurii civile ucrainene, inclusiv cele asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, din apropierea frontierei cu Romania. Aceste atacuri, profund nejustificate, incalca normele de drept internațional, fiind crime de razboi. Identificarea astazi de catre autoritațile romane pe teritoriul Romaniei, in proximitatea frontierei cu Ucraina, […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

