Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 civili au fost ucisi in bombardamente efectuate de serviciile de securitate siriene in provincia Idleb, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este…

- Serviciile de securitate ruse (FSB) au afirmat vineri ca au destructurat o celula a organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) care pregatea un atentat si au arestat cinci membri ai acesteia la Moscova, relateaza AFP. Conform FSB, aceasta celula formata din doi cetateni rusi si trei cetateni din tari…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, potrivit Agerpres.Un armistitiu…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie Agerpres dupa o relatare AFP.

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Un armistitiu a fost anuntat la sfarsitul…

- Potrivit OSDO, aceste infruntari au dus la moartea a 36 de membri ai fortelor regimului sirian si a 33 de combatanti ai taberei adverse."Este vorba despre luptele cele mai violente in provincia Idleb de la intrarea in vigoare a acordului de incetare a focului" anuntat la sfarsitul lui august…

- Cel puțin 15 persoane au murit și mai multe au fost ranite miercuri intr-o tabara de refugiați in urma unui atac al forțelor guvernamentale siriene in apropierea orașului Idlib, din nord-vestul Siriei, au informat surse din cadrul forțelor de securitate, citate de Le Figaro.Mai multe rachete…

- Forțele regimului sirian condus de Bashar Al-Assad au intrat luni în orașul-cheie Minbej (Manbij), din nordul Siriei, în cadrul unei mobilizari militare ce vizeaza contracararea ofensivei turce, a informat presa de stat siriana, potrivit AFP.„Unitați ale armatei au intrat în…