Romania sta sub amenințarea ciclonului format in Marea Neagra, care a facut deja prapad in mai multe țari din Europa. Meteorologii au emis noi avertizari, pana maine seara vor fi in vigoare doua coduri, galben și portocaliu, de ploi și furtuni in cea mai mare parte a țarii. Avertizarea cod portocaliu intra in vigoare la […]