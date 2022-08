Noi atacuri cu rachete în Zaporojie, cel puțin un mort și doi răniți Rușii au lansat un nou atac cu rachete asupra regiunii Zaporojie, cunoscuta pentru ca pe teritoriul ei se afla cea mai mare centrala nucleara din estul Europei. Conform oficialilor ucraineni, a fost distrusa infrastructura și exista cel puțin un mort și doi raniți. „In jurul orei 19:15, inamicul a lovit orașul Zaporozhye. In total au fost trase 5 rachete. Infrastructura din districtul Shevchenkivskyi al centrului regional a suferit distrugeri. A fost un incendiu. O femeie ranita este cunoscuta in prezent”, a transmis șeful regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, pe Telegram. Primarul interimar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

