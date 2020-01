Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini din timpul interventiei in care pacienta de 66 de ani a luat foc la Spitalul Floreasca, in timp ce era operata.Capturile de pe camerele de supraveghere au fost difuzate de Antena 1 și surprind momentul in care profesorul Mircea Beuran intra in sala de operatie si…

- Parlamentarul USR Emanuel Ungureanu a afirmat ca a aflat despre moartea femeii de 66 de ani „de la o asistenta care este avertizor de integritate”. Ungureanu a declarat ca timp de sapte zile personalul medical cu pregatire medie – asistente si brancardieri - din spital nu au spus nimic, iar acestia…

- Noi detalii in cazul scandalului de la Spitalul Floreasca, unde o femeie a murit la cateva zile dupa ce a ars ca o torta pe masa de operatie. Incidentul a fost produs in urma unei erori umane, transmite Ministerul Sanatatii. Anuntul oficial aduce in atentia publica si obligatiile incalcate de seful…

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe lista audierilor, pentru ca anchetatorii vor sa aiba tabloul exact al interventiei inainte sa il ia…

- Asistentele, brancardierii si anestezistul implicați in cazul femeii arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca vor fi primii audiati de procurori. Chirurgul Mircea Beuran a fost lasat ultimul pe...

- Anchete multiple, in cazul pacientei care a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca, iar duminica a murit. Accidentul este acum anchetat atat din punct de vedere profesional și administativ, cat și penal. In aceasta dimineața, la Spitalul Floreasca, Corpul de Control al ministrului Sanatații…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR), dr. Gheorghe Borcean, considera ca a continua o dezbatere publica privindu-l pe medicul Mircea Beuran si incidentul care a avut loc la Spitalul Floreasca,...

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan declara ca vineri au fost deja facute primele verificari in cazul pacientei arse in timpul unei operatii la Spitalul Floreasca, iar saptamana viitoare va fi trimis la spital Corpul de control al ministrului Sanatatii. Desi medicul Mircea Beuran…