- Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti se alatura editiei de anul acesta a evenimentului Noaptea Muzeelor, sambata, in intervalul orar 18.00 - 23.00, publicul putand vedea expozitia „Regina Maria la Teatru”.Expozitia propune 38 de bunuri culturale din colectiile Muzeului Teatrului, printre…

- Evenimentul european Noaptea Muzeelor, ajuns in acest an la a XIX-a editie, va fi sarbatorit sambata, 13 mai 2023, oferind publicului ocazia de a vizita gratuit expozițiile deschise la muzeele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, dupa urmatorul program: PALATUL CULTURII (17.00 – 22.00),…

- Anul acesta, Muzeul Pietrei din comuna Sangeru, județul Prahova, face parte pentru intaia oara din programul „Noaptea Muzeelor”. Vizitatorii au prilejul sa descopere vechea civilizație a pietrei, satul romanesc de odinioara, cu tot ce compune el: ograda, obiecte de uz gospodaresc, sculpturi inspirate…

- Așa cum ne-au obișnuit, și in acest an, organizatorii „Rezidenței Tescani 2022” vor aduce in Bacau, in spațiul generos al Galeriei „Alfa”, ce aparține Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, toate lucrarile artistice rodite anul trecut in spațiul binecuvantat al Tescanilor lui Enescu și Jora. Expoziția…

- Iubitorii artei sunt asteptati la Muzeul National Brukenthal din centrul municipiului Sibiu, unde pot vedea expuse mai multe capodopere, din care cinci lucrari au fost prezentate la Bucuresti, in cadrul "Brukenthal Exclusive", considerata "cea mai mare expozitie pe care Muzeul National Brukenthal a…

- ̗ ̆ ̗ – ❞ ̗ ̆ !❞ Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, va invita sa participați activ la o acțiune inedita, premergatoare evenimentului ”Noaptea Muzeelor 2023”. Muzeul iși propune organizarea expoziției „Am și eu o jucarie la muzeu!”, in cadrul careia…

- Muzeul Județean Botoșani, Secția de Arta Plastica – Etnografie, gazduiește in perioada 15 martie – 7 aprilie 2023, in spațiul Colecției de Arta, expoziția personala „Rasfrangeri”, care prezinta lucrari de acuarela semnate de artistul Arcadie Raileanu (Piatra-Neamț).