Noaptea in cimitir Noapte intuneric. Un tip cocoșat trece prin cimitir la un moment dat mergand el prin cimitir cineva al intreaba…ce ai ma in spate? O cocoașe !!!! da-o incoa!!! Ia asta cocoașea i-o da tipului si pleaca speriat mai departe… A doua zi se intalnește cu prietenul lui bun care era șchiop de un picior, care mirat il intreaba cum a facut sa scape de cocoașe? La care asta spune: -Mai, am trecut aseara prin cimitir si mi-a luat-o unu! Tipul șchiop ce zice …diseara trec si eu prin cimitir poate scap si eu de necazul meu…zis si facut. Trece asta prin cimitir si la un moment dat aude… -Ma ce ai ma in spate?… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

- Simona Halep a fost invitata speciala a Ralucai Olaru, in cadrul unui interviu pe Facebook. Halep a vorbit deschis despre cel mai greu moment al carierei: finala pierduta cu Jelena Ostapenko, la Roland Garros, in 2017.

- Doi copii au distrus, in noaptea de Inviere, un cimitir din Galați. Imaginile șocante au fost postate pe internet, de oameni care s-au trezit cu mormintele celor dragi profanate. Cei doi baieți sunt cercetați penal și vor fi amendați și pentru nerespectarea ordonanțelor militare.

- Doi adolescenti, de 15 si 17 ani, sunt autorii profanarii de morminte dintr-un cimitir din localitatea galateana Piscu. Acestia sunt cercetati penal si au fost amendati pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei Militare nr. 3/2020.

- Profanare de morminte intr-o comuna din județul Galați. 20 de cruci și monumente funerare au fost distruse de persoane necunoscute. Constatarea a fost facuta de un localnic care a trecut prin zona. Primarul a anunțat poliția iar oamenii legii incearca sa dea de urma celor vinovați.

- S-a intamplat la Piscu, unde localnicii au descoperit crucile rupte și aruncate. „Sesizarea cu privire la fapta a fost depusa la data de 20 aprilie de catre primarul localitatii Piscu. La fața locului politistii au constatat ca mai multe cruci din lemn de pe morminte au fost rupte sau culcate la pamant.…

- Avand in vedere imaginile video postate pe o retea de socializare, in cursul noptii de 18 spre 19 aprilie, in care mai multe persoane danseaza pe strada si in cimitir fiind incalcate prevederile impuse in perioada starii de urgenta, politistii au intervenit.Politistii cadrul Politiei Orasului Racari,…

- UPDATE Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, duminica, referindu-se la varful epidemiei, ca populația trebuie sa mai aiba rabdare intre șapte și 10 zile, mulțumindu-le romanilor care au ințeles mesajul și au stat in casa in Noaptea de Inviere. „Suntem in scenariul 4 in care gandim ca tot ce se…

- Petrecere de zile mari în Vizurești, judetul Dâmbovita! Mai mulți tineri au colindat satul cu boxa la maximum, au dansat si apoi s-au oprit în cimitir. Distractia însa a fost întrerupta de politisti.