„Noaptea Cercetătorilor”, de la „3DPrinting” și „Go-Kart-Ing„ la „Sturionii, dinozaurii apelor” Pasionații de științe din Galați sunt invitați la un regal al experimentelor cu teme inedite, de la „Primii pași in construirea mașinilor” și construirea manuala a unei imprimante 3D la „Misterele amprentelor” și „Sturionii, dinozaurii apelor”. La Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați este marcata, vineri, ediția din acest an a evenimentului „Noaptea Cercetatorilor – ReCoNnect”, proiect de anvergura internaționala care se adreseaza mintilor curioase, oferind o mare varietate de activitati stiintifice si educative prin mai multe ateliere de științe aplicate, de la IT și Calculatoare sau tehnologii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

