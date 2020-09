NK a lansat cu videoclip noua piesa ‘A huevo’

Stiri pe aceeasi tema

- „Dynamite” al grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare, potrivit YouTube. A devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard. Depașește astfel recordul anterior, stabilit de trupa K-Pop Blackpink, a carei piesa How You Like…

- The Motans a anunțat acum puțin timp in urma lansarea oficiala a piesei „Ani lumina”, pe care a inceput sa o cante inca la sfarșitul anului 2017. Piesa, una foarte romantica și calda, in stilul caracteristic al artistului moldovean, in doar o ora de la lansare a strans zeci de mii de vizualizari și…

- Cantareata de origine australiana Kylie Minogue a lansat videoclipul piesei „Say Something”, dupa doua saptamani de la prezentarea noului single, potrivit news.ro.Piesa va fi inclusa pe albumul „Disco”, al 15-lea al artistei, iar videoclipul este regizat de Sophie Muller. „Say Something”…

- „Folklore” al lui Taylor Swift a inregistrat cea mai buna saptamana de vanzari pentru un album din ultimul an, de la „Lover” lansat de cantareata americana la finalul lunii august 2019, potrivit news.ro.Noul disc al lui Swift, lansat pe 24 iulie, a debutat pe primul loc in Billboard 200, acesta fiind…

- Stepan Project a lansat o varianta alternativa a piesei „Pasari in zbor deasupra unui camp cu maci”, care inițial a aparut pe cvadruplul album „Lumina“, lansat in 2012 – sub numele de „Flying Birds Over a Poppy Field”. „Noua piesa e o varianta alternativa la piesa aparuta pe «Lumina». Este o varianta…

- Noul single Glass Animals, “Heat Waves”, va fi inclus pe urmatorul album al trupei – Dreamland, al treilea material discografic, ce va fi lansat pe 7 august 2020. “Heat Waves” incorporeaza trucurile minunate ale enigmaticului producator si lider al Glass Animals, Dave Bayley, si este hitul introspectiv…

- Baieții din trupa Akord bat fierul muzical cat e cald și lanseaza hit dupa hit. „Strada zilelor senine” este titlul noului single al formației, iar clipul poate fi vizualizat și pe Youtube, de astazi. Piesa este o continuare a precedentelor realizari muzicale, precum „Unde Unde” și „Hora Dorului”, care…

- Cantareata britanica Duffy a lansat piesa „River in the Sky”, al doilea single al ei aparut anul acesta dupa o pauza indelungata, anunța news.ro.Aproximativ zece ani, Aimee Anne Duffy a stat departe de lumina reflectoarelor. In luna februarie a acestui an, a povestit intr-un mesaj publicat…