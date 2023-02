Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul polar lovește din nou țara noastra, iar meteorologii anunța cod galben de vreme extrema. La munte va fi ninsori viscolite și vant puternic, iar temperaturile vor ajunge pana la minus 10 grade Celsius. "In acest moment este in vigoare atenționare meteorologica de cod galben pentru zona montana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a anunțat ca, un ciclon polar vine peste Romania, iar temperaturile vor scadea pana la minus 20 de grade. Va ninge in toata țara și va fi vant puternic Jumatate din țara este in continuare sub Cod galben de ninsori și viscol, iar pentru zilele urmatoare,…

- Ger de crapa pietrele in Romania. Valul polar aduce temperaturi de pana la minus 20 de grade / Prognoza meteo Meteorologii anunța vreme geroasa in Romania. A fost emisa și avertizare meteo cod galben de ninsori insemnate cantitativ și viscol puternic pentru zona de munte. Valul polar aduce temperaturi…

- ANM a precizat un un val de ar polar va lovi țara noastra și ca ne vom confrunta din nou cu temperaturi scazute. Un val de aer polar va lovi Romania, spun meteorologii, care au actualizat prognoza meteo pentru saptamana viitoare. Ei spun ca, incepand de duminica, vom aveam parte de temperaturi de pana…

- Mai multe autobuze pline cu migranți au fost lasate in fața reședinței vicepreședintelui Kamala Harris din Washington, DC, in ajunul Craciunului, pe o vreme de 18 grade Celsius, sambata noaptea, potrivit CNN.

- Iarna extrema a lovit Statele Unite. Peste 135 de milioane de oameni sunt sub avertizare, iar pe alocuri temperaturile pot ajunge pana la minus 45 de grade Celsius. Specialiștii avertizeaza ca doar cateva minute de expunere la frig pot duce la degeraturi.

- Meteo: Temperaturi extrem de scazute, inregistrate in județul Alba in cursul nopții. Prognoza pentru urmatoarele zile A fost o noapte geroasa in județul Alba, arata aplicațiile meteo consultate de Alba24. In noaptea de marți spre miercuri, mercurul termometrelor a coborat la temperaturi extreme, in…

- Meteorologii anunța ca un val de aer polar va ajunge in țara noastra, iar maximele nu vor depași 15 grade Celsius. ”De luni vom avea un nou episod de racire a vremii, unde așteptam maxime doar de 10-15 grade și posibil ca in mare parte a saptamanii urmatoare sa fie caracterizata de temperaturi normale…