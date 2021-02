Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat luni ca dezaproba intenția minerilor de la Complexul Energetic Hunedoara de a veni la București pentru rezolvarea problemei salariilor restante. El a spus ca ”nu voi permite niciodata o mineriada in mandatul meu, așa cum s-a intamplat in mandatele lui Iliescu”. Sosoaca…

- Grupul Interagro a avut unele dintre cele mai profitabile activitați in zona Teleormanului, cu precadere in Zimnicea, unde și locuiește formal patronul Ioan Niculae. Ajungerea acestuia la Rahova nu este, insa, singura problema a companiei. Aceasta pierde, prin executare silita, din proprietațile imobiliare.…

- Deputatul Francisc Toba, ales pe listele AUR și proaspat validat in Parlamentul Romaniei, este unul dintre cei care au fost cercetați in dosarul Revoluției de la Sibiu pentru tentativa de omor deosebit de grav și complicitate la infracțiunea de tratamente neomenoase. Sosoaca l-a confruntat pe Vlad…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca iși dorește pentru partidul pe care il conduce ”bunul simț” de pe vremea lui Ion Iliescu, ”profesioniștii” pe care i-a adus Adrian Nastase in partid și ”organizarea” de care a dat dovada formațiunea politica atunci cand era…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, afirma ca oamenii vor putea renunta la masca de protectie in momentul in care se va ajunge la un grad ridicat de imunziare colectiva si atunci cand oamenii de stiinta vor constata ca nu circula tulpini are virusului care…

- Furtuni de zapada si ninsori abundente s-au abatut peste mai multe tari din Orientul Mijlociu de la Arabia Saudita la Siria si Liban. Locuitorii din Arabia Saudita au distribuit imagini cu camilele „confuze” din pricina fulgilor de zapada, scrie Newsweek.

- Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, a declarat pentru New York Times ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras America, informeaza AFP,…