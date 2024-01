Ninge abundent pe DN 7-Valea Oltului. Drumarii intervin

Stiri pe aceeasi tema

- Ninge puternic in unele zone din Romania! Drumarii au intervenit de urgența cu material antiderapant, iar șoferii sunt sfatuiți sa iasa numai cu echipament corespunzator. Informațiile transmise de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

- Ninsoarea și viscolul au facut prapad in țara. In Capital, pompieriI au intervenit in forta dupa ce peste 50 de mașini au fost avariate de copacii care s-au prabușit peste ele din cauza vantului. Asta in timp ce, drumarii au acționat pe sosesele, toata noaptea, și au impraștiat tone de material antiderapant. In…

- Ninge abundent, vineri seara, in județul Harghita și zona montana a județului Covasna. Drumarii intervin cu 30 de utilaje.„Acționam cu aproximativ 30 de utilaje in toate zonele afectate”, anunța Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, potrivit mediafax. Ninsorile vor continua…

- Drumarii gorjeni intervin luni seara cu material antiderapant pe DN 66, pe un tronson de 72 de kilometri. Se inregistreaza ninsori slabe. Drumarii se tem insa de fenomenul ploii inghetate. Este și motivul pentru care se acționeaza cu material antiderapant pe carosabil.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a dat publicitații, luni-seara, 4 decembrie 2023, imagini de pe tronsonul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești, care se estimeaza ca va fi dat in trafic la mijlocul lunii decembrie 2023, cu o luna mai devreme decat termenul oficial asumat.

- Drumarii din zona de vest a țarii au avut de lucru și in ultima zi. S-a acționat de ieri dupa-amiaza in zonele montane din județul Caraș-Severin cu utilaje cu lama și material antiderapant, dar și pe șoselele din celelalte județe. In județul Caraș-Severin, 20 de autoutilaje au raspandit 89 tone de material…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța ca stocurile de material antiderapant sunt la nivelul maxim pentru aceasta data. Totuși, aprovizionarea va continua și in luna decembrie.

- Vremea s-a schimbat radical noaptea trecuta. Au avut loc ninsori puternice in județul Gorj. De altfel tot aici s-a depus și un strat consistent de zapada. Conform Antena 4, in stațiunea Ranca din județul Gorj, s-a așezat primul strat de zapada. Drumarii au mobilizat utilajele pentru a deszapezi șoselele…