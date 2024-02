Stiri pe aceeasi tema

- Daddy Yankee s-a confruntat, in anul 2020, cu o situație neașteptata. a mers pe incredere și in serviciile oferite de hotel la care s-a cazat, in Spania, insa a fost furat. Acum, hotelul unde a stat ii va plati lui Daddy Yankee aproape 1 milion de dolari, dupa ce un hoț i-a furat mai multe bijuterii.

- Romina Gingașu, soția romanca a lui Piero Ferrari, moștenitorul a 10% din compania Ferrari, a uimit cu cea mai recenta apariție a sa, in direct la TV. Deși soțul ei are o avere de miliarde de euro, ea nu obișnuiește sa poarte zilnic haine de la brand-uri de lux. De șapte ani de zile, Romina Gingașu,…

- Andra Maruța este, fara doar și poate, cea mai apreciata și titrata artista a Romaniei, fiind considerata de foarte mulți una dintre cele mai mari voci ale generației sale. Jurata de la Romanii au talent a evoluat extraordinar de mult in ultimii 20 de ani de cariera, insa puțini sunt cei care țin minte…

- Adrian Minune, penumele sau din buletin Adrian Simionescu, a anunțat ca apeleaza la Inteligența Artificiala pentru a-și digitaliza dedicațiile și a anuțat ca va face dedicații pe telefon, doar dupa ce banii ii vor intra in cont, noteaza realitatea.net.Ca sa nu mai existe confuzie, Adrian Minune a…

- Este una dintre cele mai bune voci ale Romaniei, laudandu-se cu o cariera fulminanta in muzica și televiziune. Andra Maruța se bucura de o comunitate vasta de fani, fiind apreciata de zeci de milioane de romani din toate colțurile țarii. Deși se prezinta precum o carte deschisa in fața admiratorilor…

- Unul dintre cei mai reprezentativi cantareți bisericești și profesori de muzica bisericeasca de la ingemanarea veacurilor XIX și XX a fost Ioan Popescu-Pasarea, o personalitate care a avut un rol de seama in perpetuarea tradiției muzicii bisericești și, de asemenea, s-a implicat activ in susținerea…

