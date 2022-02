Stiri pe aceeasi tema

- Vince Staples a lansat noul sau single „Magic”. Piesa produsa de Mustard este primul single de pe viitorul sau album foarte așteptat Ramona Park Broke My Heart. Dedicat orașului sau natal – cartierul Ramona Park din Long Beach, CA – noul album va fi lansat in aprilie 2022. „Este un simbol al casei”,…

- Romanca Tania Alexandra a povestit cum a decurs o conversație cu rapper-ul Kanye West, in cadrul unei petreceri exclusiviste pe care artistul insuși a organizat-o la Paris, dupa show-ul casei de moda Kenzo.

- Internet Money a lansat impreuna cu 24kGoldn single-ul “Options”. Cunoscut pentru imbinarea melodiilor ce pot fi fredonate ușor și percuția inovatoare, grupul a reușit sa modeleze sunetul top-urilor. Piesa este despre o relație recenta care s-a incheiat prin tradare și neincredere. “Options” este a…

- Prima vineri din noul an aduce și prima colaborare din proiectul Friday Raggaeton care continua și in 2022 cu mai multa forța și muzica buna. Mr. VIK le aduce fanilor sai de aceasta data o piesa cu Anuelli! “Yalla Ferrari”, prima piesa pe 2022 din proiectul Friday Raggaeton este o super colaborare intre…

- Astrid S si Dagny fac echipa pentru piesa “Pretty”. Cele doua artiste au aproape 4 miliarde de stream-uri. Single-ul “Pretty” va face parte din coloana sonora a filmului “The Hating Game”, lansat pe 10 decembrie 2021. Astrid S este cea mai ascultata artista din Norvegia, avand peste 500.000 de urmaritori…

- Ariana Grande face echipa cu Kid Cudi pentru noul single “Just Look Up”. Noua piesa este extrasa de pe coloana sonora a filmului “Don’t Look Up” realizat de Netflix. Cei 2 artisti vor juca rolurile personajelor Riley Bina si DJ Chello. Piesa “Just Look Up” a fost compusa de Ariana Grande, Kid Cudi,…

- Melodia „All I Want for Christmas Is You” a cantaretei Mariah Carey a revenit deja in topul Billboard Hot 100, dupa ce a fost desemnata cel mai bun cantec de sarbatori din toate timpurile, conform news.ro. Piesa lansata in 1994 a ajuns prima data in topul 10 al clasamentului american al single-urilor…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…