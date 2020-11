Nigeria: Pneumonia ucide un copil la fiecare 20 de secunde Aproximativ 143.000 de copii sub cinci ani mor în fiecare an de pneumonie în Nigeria, respectiv un copil la fiecare 20 de secunde, afirma ministerul nigerian al Sanatații, care este îngrijorat ca epidemia de Covid-19 ar putea agrava acest bilanț deja forte "sumbru", scrie AFP.



Pneumonia este "prima cauza de mortalitate pentru copiii sub cinci ani din Nigeria, unde se înregistreaza o rata a mortalitații infantile de 132 de decese pentru 1.000 de nașteri", cea mai mare din lume, a afirmat joi sr Olorunnimbe Mamora, secretar de stat în ministerul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

