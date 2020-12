Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi care au fost rapiți saptamana trecuta in nord-vestul Nigeriei au fost eliberați, relateaza CNN . Peste 300 de elevi nigerieni au fost dați disparuți timp de aproape o saptamana dupa un atac asupra unei școli gimnaziale din orașul Kankara aflat in statul Katsina din nord-vestul țarii.…

- Play In total, 344 de elevi au fost eliberati de rapitorii lor in nord-vestul Nigeriei, a indicat joi un responsabil local al statului Katsina, citat de AFP."Avem 344 de elevi, sunt pe punctul de a fi examinati la Zamfara. Multumim lui Allah pentru eliberarea lor", a declarat Ibrahim Katsina, un consilier…

- Grupul jihadist nigerian Boko Haram a difuzat joi o inregistrare video, in care apar zeci de tineri, dintre care unul explica faptul ca sunt printre sutele de liceeni din Kankara, nord-estul Nigeriei, rapiti vinerea trecuta, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cu fata acoperita de praf si zgariata,…

- Liderul Boko Haram, Abubakar Shekau, revendica rapirea catorva sute de liceene in nord-vestul Nigeriei, intr-o zona situata departe de bastionul jihadistilor, marcand o cotitura importanta in expansiunea gruparii jihadiste, relateaza AFP potrivit Agerpres. Cel putin 333 de adolescente sunt…

- Sute de parinti s-au adunat duminica la un liceu din statul nigerian Kankara pentru a le cere autoritatilor sa le salveze copiii, dupa ce peste trei sute de baieti au fost rapiti, vineri, de indivizi inarmati care au atacat scoala, transmit Reuters, dpa si AFP relateaza agerpres. Liceul public pentru…

- Sute de elevi nigerieni sunt cautați de autoritați, care suspecteaza ca au fost rapiți, dupa ce un grup de oameni inarmați a atacat o școala gimnaziala din statul Katsina, situat in nord-vestul Nigeriei. Fenomenul atacurilor armate și al rapirilor de copii a crescut exponențial in ultimii ani in aceasta…

- Aproximativ 400 de elevi sunt dati disparuti dupa ce un grup de barbati înarmati cu pusti de asalt AK-47 au atacat o scoala din Nigeria.Atacul asupra scolii gimnaziale s-a produs vineri, la ora loaca 21.40, în Kankara, potrivit poliției, relateaza Mediafax. Atacul a implicat un grup…

- Doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau, reținuți in data de 7 octombrie de catre structurile de forța nerecunoscute din regiunea transnistreana, au fost ELIBERAȚI. Anunțul a fost facut de catre așa-numitul minister de Externe de la Tiraspol. Potrivit unui comunicat de presa al…