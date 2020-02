Niger: 120 de ''terorişti neutralizaţi'' în cursul unei operaţiuni (oficial) Un numar de 120 de ''teroristi'' au fost ''neutralizati'' in cursul unei operatiuni militare comune lansate la 1 februarie de catre elemente ale fortelor armate nigeriene si ale fortei franceze Barkhane in sud-vestul Nigerului, a anuntat vineri seara Ministerul nigerian al Apararii, relateaza AFP. Operatiunea s-a desfasurat in nordul regiunii Tillaberi, situata in sud-vestul Nigerului si invecinata cu Mali, a declarat ministerul intr-un comunicat. ''Bilantul la data de 20 februarie 2020 este urmatorul: de partea aliatilor nu exista pierderi, de partea inamicului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

