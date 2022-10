Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, marti, alocarea, din Fondul de rezerva, a 726,6 milioane lei pentru sprijinirea a 3.080 de unitati administrativ-teritoriale, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Guvernului, hotararea aprobata la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei…

- Peste 3.000 de localitați și noua consilii județene primesc aproape trei sferturi de miliard de lei pentru cheltuieli urgente, cum ar fi plata salariilor, a iluminatului public sau a salubrizarii. La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a alocat,…

- Ieri, pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLP) a fost publicata lista primariilor care au obținut finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Printre administrațiile care vor primi bani pentru proiecte se numara și 14 primarii din județul Buzau.…

- Opt segmente de drumuri județene din Alba, pregatite pentru modernizari. Cat costa lucrarile și cum vor fi finanțate Modernizarea a opt tronsoane de drum județean din Alba este aprobata pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Banii vor fi dați de Ministerul Dezvoltarii,…

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul „Anghel Saligny” pentru județul Hunedoara Lista obiectivelor de investiții in rețeaua de apa, canalizare, drumuri, poduri și podețe finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Investiții…

- Primarul Bacaului a anunțat ca a semnat, astazi, cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru construirea unei noi creșe, cu o capacitate de 110 locuri, in cartierul Șerbanești. Proiectul are o valoare de 21.667.344 de lei și va fi finanțat prin Programul…

- Reabilitarea Cazinoului din Constanta este prioritara pentru Guvern, a declarat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care vineri se afla intr-o vizita de lucru la Constanta. “Am vizitat astazi lucrarile Cazinoului din Constanta, cladire unica si reprezentativa a Romaniei, a carei reabilitare este prioritara…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat ca din vara va incepe inregistrarea sistematica a proprietaților in evidențele de cadastru și carte funciara in 228 de comune din 36 de județe. Lucrarile se desfașoara in cadrul Programului național de cadastru și carte funciara…