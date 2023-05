Nicușor Dan vrea să protejeze parcurile. Mărește amenzile de 40 de ori Primaria Municipiului București vrea sa mareasca semnificativ amenzile, și de 40 de ori, pentru cei care nu pastreaza curațenia in parcuri, distrug bancile și spațiile verzi. Primaria a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care prevede sancționarea cu amenda de la 4.000 la 5.000 lei, pentru persoanele fizice și de la 4.500 la […] The post Nicușor Dan vrea sa protejeze parcurile. Marește amenzile de 40 de ori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

