Nicusor Dan participa, joi seara, la lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta. ”Romania are in fata o uriasa oportunitate, ea inseamna efectiv imbunatatirea conditiilor de viata ale romanilor”, a declarat Nicusor Dan. Primarul general al subliniat cateva dintre proiectele avute in vedere pentru Capitala, in domeniile sanatate, transport, protejarea mediului. ”Pentru Bucuresti, orasele din Romania acest PNRR este o uriasa oportunitate. Pentru ca noi, ca societate, sa folosim aceasta oportunitate este nevoie de colaborare, pentru ca multi ani de zile ea a lipsit din societate.…