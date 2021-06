Intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cate blocuri din Capitala sunt afectate din cauza nealimentarii cu apa calda, Nicusor Dan a raspuns ca situatia este „semnificativa” in sectoarele 4 si 5 „Eu am vrut sa fiu tot timpul foarte echilibrat in relatia pe care o avem cu ELCEN-ul. Dupa cum stiti, as dori si sa preluam ELCEN tocmai ca sa nu mai fie tot timpul aceasta pasare a raspunderii intre ELCEN si Termoenergetica, societatea noastra. Pot sa va spun ca problemele care sunt in Bucuresti de doua-trei saptamani nu sunt cauzate de noi, sunt cauzate de ELCEN pentru a decis sa intre in revizie…