Nicușor Dan recunoaște că e incapabil să rezolve problemele din Capitală. Traficul și apa caldă, peste alte două mandate In 2020 Nicușor Dan, candidat la primaria Capitalei, promitea, printr-o serie de mesaje electorale, rezolvarea rapida a problemei termoficarii și a traficului din București. In prag de alegeri, actualul edil nu iși asuma nici afișele din campania electorala trecuta și nici nu propune vreun proiect concret pentru a rezolva cele doua mari probleme din Capitala. […] The post Nicușor Dan recunoaște ca e incapabil sa rezolve problemele din Capitala. Traficul și apa calda, peste alte doua mandate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

