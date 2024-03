Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu, medicul cu care PSD si PNL vor sa castige Primaria Capitalei la alegerile locale din 9 iunie 2024, are nu mai putin de 25 de conturi bancare, dar si un salariu pe masura, ca manager al Spitalului Universitar Bucuresti, informeaza Antena3 CNN. Medicul Catalin Cirstoiu este profesor…

- Pana acum oficial, si-a anuntat candidatura Cristian-Popescu Piedone din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), Mihai Enache din partea AUR si Nicusor Dan din partea Aliantei Dreapta Unita.Surse citate de Realitatea PLUS sustin insa ca Gabriela Firea este hotarata sa candideze, indiferent…

- In exclusivitate pentru Bugetul.ro, Gabriela Firea a vorbit despre dezamagirea pe care o simte in urma deciziilor luate pe ultima suta de metri de guvernanți!"Anul trecut eram candidatul comun cert al Alianței PSD-PNL la Bucuresti, fiind candidatul cel mai bine plasat in toate sondajele. (...) A urmat…

- Primaria Capitalei, condusa de Nicușor Dan, a trecut ilegal pe cheltuieli suma de 47.403.359 lei, reprezentand penalitațile, despagubirile, cheltuieli de judecata, amenzi, penalitați etc, se spune in ultimul Raport de Audit al filialei București a Curții de Conturi. In plus, edilul și-a decontat amenzi…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, conform datelor unui sondaj de opinie comandat și publicat luni de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Tot astazi PSD și PNL așteapta datele sondajelor comandate pentru a decide asupra…

- ”Nu s-a luat o decizie privitoare nici macar la o candidatura cu un independent la Primaria Capitalei. Urmeaza sa avem discuții, urmeaza sa avem sondaje, sa vedem ce zic și bucureștenii. Este clar ca Nicușor Dan nu este o soluție pentru București.Am vazut ca s-au aruncat in spațiul public nume, dar…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…

- Protestul din Piața Constituției va continua și marți, fara nicio persoana, cel mai probabil, dupa ce luni nu s-a prezentat nimeni, iar sambata au aparut cațiva cetațeni care s-au strans pe langa un tractor mai mult simbolic urcat pe o platforma. Zona va ramane blocata și marți, ultima zi aprobata de…