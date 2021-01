Nicusor Dan a incercat sa-și explice afirmațiile facute luni seara, la Digi24, cand a spus ca este normal sa ai 19 grade in casa. Primarul Capitalei susține ca bucureștenii au interpretat greșit și tendențios o comparație pe care el a facut-o cu alte țari. Printre comentariile postate pe pagina sa de Facebook, unul dintre bucureșteni […] The post Nicusor Dan o da la intors dupa ce a spus ca este normal sa ai 19 grade in casa. Ce comentarii i-au scris bucureștenii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .