Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Albu trece printr-o perioada extrem de dificila, insa se bucura de toți cei care ii sunt alaturi in lupta cu boala nemiloasa de care sufera! Iata cine este iubita lui care l-a ajutat sa depisteze cancerul!

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Mihai Albu a vorbit despre cum i-a dat vestea ca are cancer fostei soții. El și Iulia Albu au fost impreuna la Inviere, iar la biserica i-a spus despre problemele de sanatate cu care se confrunta. Iata ce marturisiri a facut celebrul designer pentru emisiune!

- Mihai Albu (61 de ani) a anunțat in cursul zilei de ieri o veste trista. In urma unui control de rutina, celebrul designer de pantofi a fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- forma maligna) de prostata, potrivit click.ro. Fostul soț al Iuliei Albu a fost supus unei intervenții chirurgicale realizata…

- Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer. Cunoscutul designer a fost supus unei intervenții in urma cu puțin timp. Anunțul despre starea sa de sanatate a fost facut chiar de designer pe rețelele sociale. Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer de prostata și a fost operat in urma cu puțin timp, dupa…

- Mihai Albu a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca a fost diagnosticat cu cancer de prostata. Creatorul de pantofi a fost și operat, iar acum e sub observația medicilor. In luna februarie a acestui an, Mihai Albu a ajuns la un spital privat din București, unde a fost supus unui control…

- Mihai Albu, designerul in varsta de 61 de ani și fostul soț al Iuliei Albu, a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer in urma unui control de rutina. „Impartașesc cu voi experiența prin care am trecut de curand, o calatorie pe care am inceput-o cu multa speranța. In urma unui control de rutina cu…

- Evadarile de deținuți s-au rarit in ultimii ani, dar lupta pentru a scapa de dupa gratii ii fac pe unii condamnați sa fie foarte inventivi. Un barbat din Satu Mare, inchis pentru 18 ani pentru omor, a reușit sa pacaleasca polițiștii de penitenciare. Și-a facut un plan pe care l-a dus la bun sfarșit,…

- Celebrul milionar Nick Radoi (63 de ani), stabilit in America, a recunoscut ca se lupta cu o boala grava, cancer la colon. Fosta lui iubita, solista de muzica populara Alina Radi, pe care o știți și de la Survivor (PRO TV), ediția 2023, ne-a vorbit despre starea de sanatate a omului de afaceri, dupa…