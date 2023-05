Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni seara, 8 mai, la B1TV, ca are o „relație corecta cu PNL” și a precizat ca are incredere in electoratul de dreapta ca nu o va vota pe Gabriela Firea sau PSD la alegerile locale din 2024.Edilul a admis ca in Consiliul General „mai apar tensiuni”, dar el incearca „din respect pentru susținatorii PNL-ului, PMP-ului, USR-ului, ca toate asperitațile astea sa fie cat mai mici”.Intrebat daca mizeaza pe sprijinul PNL la alegerile de anul viitor de la Primaria Capitalei, Nicușor Dan a spus ca are incredere in cetațenii „de dreapta” care nu au votat-o pe Gabriela…