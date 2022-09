Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reiterat joi ca isi doreste un nou mandat, argumentand ca a scos Primaria Capitalei din falimentul in care o adusese Gabriela Firea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi ca isi doreste un nou mandat, argumentand ca a scos Primaria Capitalei din falimentul in care o adusese Gabriela Firea, despre care spune ca a avut o activitate „catastrofala”.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, acum ministrul Familiei, nu poate candida și pentru un nou mandat la Primaria Bucureștiului, și la prezidențiale, deoarece ambele alegeri sunt in același an. Cum alegerile locale și cele prezidențiale sunt…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca nu ii este “frica de nimic”, intrebat daca se teme de o competiție cu predecesoarea sa Gabriela Firea, care a anunțat recent ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. “Nu mi-e frica de nimic.Pentru moment, energia mea se canalizeaza pe cei 2 ani…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat miercuri, 13 iulie, la Realitatea Plus, ca mai vrea un mandat in fruntea Bucureștiului. El a explicat ca proiectele de anvergura nu pot fi terminate in patru ani din cauza procedurilor legale care dureaza. Intrebat daca iși dorește sa candideze…

- Primarul general al Capitalei spune ca in iarna 2022-2023 vor exista mai putine avarii la reteaua de termoficare si estimeaza ca pierderile din sistem ar putea fi reduse la 35-36%, dupa ce in 2020 si 2021 au fost stabilizate la 38%. „O sa fie mai putine avarii decat in anul trecut. O sa fie o pierdere…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan afirma ca isi doreste un al doilea mandat pentru ca administratia publica se face „pe termen lung”, iar Bucurestiul este un oras in care „nu s-au facut lucruri structurale ani de zile si e nevoie de continuitate”.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, intrebat daca de anul viitor vor creste taxele si impozitele locale, ca aceasta este o discutie care trebuie purtata la nivelul primariilor de sector si al Consiliului General, el subliniind ca in eventualitatea cresterii taxelor locale, fondurile…