- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si premierul Ludovic Orban au avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. ''Administratia Prezidentiala confirma ca presedintele Romaniei, preocupat fiind de problemele cu care se confrunta…

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca primarul general Gabriela Firea are ocazia sa discute cu el despre mafia imobiliara, la o dezbatere despre Bucuresti, "dar nu o sa vina pentru ca este parte din mafia imobiliara". El sustine ca mafia imobiliara actioneaza…

- Candidatul PNL-USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni, intr-un discurs electoral la București, ca la alegerile locale de duminica viitoare se va da „o lupta de valori” in care el nu vrea sa-i spuna fetiței sale ca „o panarama este mare vedeta”. Nicușor Dan a adaugat ca „din…

- Candidatul ALDE la Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, susține ca Nicușor Dan da dovada de ”incultura și impotența”, in momentul in care se opune amplasarii unei replici a Columnei lui Traian in Piața Victoriei din București.Citește și: EXCLUSIV - Troc avansat in PSD: Locuri eligibile…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Nicusor Dan este asteptat la Biroul Electoral Muncipal la ora 17:45, la ora 18:00 fiind programate si declaratii. Citește și: Sondaj INSCOP pentru Bucuresti. Nicusor Dan, avans de aproape 10 la suta fata de Gabriela Firea. Ce procent ar obtine Traian Basescu Nicusor Dan, candidatul…

- Candidatul PNL si USR-Plus la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, spune ca sustinatorii PMP doresc ca primarul actual si administratia PSD din Bucuresti sa plece si este convins ca ei vor da un vot util in lupta intre anti-PSD si PSD.

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a scris marți un mesaj pe Facebook in care o critica pe Gabriela Firea in legatura cu problemele din București, in special cea legata de furnizarea apei calde, sistata in mai multe sectoare ale Capitalei.