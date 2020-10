Stiri pe aceeasi tema

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, catalogheaza drept "insulta” la adresa inteligentei bucurestenilor fotografia pe care Gabriela Firea a facut-o in biroul de la Primaria Capitalei si a postat-o, joi seara, insotita de mesajul "Sunt inca aici. (...) Si imi place”.

